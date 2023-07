Max Verstappen hoopt met upgrades op nóg snellere wagen: ‘Benieuwd waar we staan in Hongarije’

Verstappen zei uit te kijken naar de aanpassingen aan zijn racewagen. ,,Hopelijk doen die wat we ervan verwachten zodat we wat extra’s kunnen vinden voor de komende races. Ik ben benieuwd waar we staan op deze baan, waar je veel downforce hebt in de bochten die je met lage snelheid moet nemen. Het is een geweldig circuit om te rijden en heel technisch. Absoluut een plek waar ik graag terugkom.”



Lees hier hoe laat Max Verstappen vrijdag, zaterdag en zondag in actie komt op de Hungaroring in Boedapest.