Max Verstappen hoopt op een eenzame race op ‘zijn’ Spa-Francorchamps: ‘Ik wil dat het gat groter wordt’

Regenraces. Het zijn altijd weekenden geweest die Max Verstappen goed lagen. Zeker in de fase dat Mercedes dominant was in de Formule 1, deed de Nederlander regelmatig een regendans. Natte circuits gaven hem meer kans om dichterbij zijn rivalen te komen. Maar nu heeft hij de snelste auto en zou zijn concurrentie weleens bloed kunnen ruiken. ,,Maar wij hebben een snelle auto als het droog is én als het regent”, schetst de wereldkampioen. ,,Het wordt nat, dit weekend, maar daar kijk ik naar uit. Het is een geweldig circuit en het zou geweldig zijn als ik hier weer kan winnen.”

Overigens zorgt de voorspelde regen ook voor discussie. Want moet er wel gereden worden als het kletsnat is op het circuit? Spa-Francorchamps wordt weleens getypeerd als een gevaarlijk circuit en de vraag is of het onder natte omstandigheden wel veilig genoeg is. ,,Ik denk niet dat het baan-gerelateerd is”, geeft Verstappen aan. ,,Er zijn gevaarlijke bochten en als het nat is, kan het tricky zijn, maar ik denk dat er dit weekend genoeg ervaring aanwezig is om de juiste beslissing te nemen over wanneer er wel gereden wordt en wanneer niet.”

Als er gewoon gereden wordt, hoopt Verstappen op net zo’n succesvolle race als vorig jaar. Toen startte hij vanaf plek 14 vanwege het overschrijden van het motoronderdelen-quotum, maar reed hij in rap tempo naar de koppositie om met een grote voorsprong de grand prix te winnen. Weer zo’n ‘eenzame’ race richting de zege ziet hij graag weer gebeuren. ,,Ik hou van solo-races”, zegt hij. ,,Voor de sport is het beter als er spanning is, maar persoonlijk heb ik liever dat het gat met de concurrentie groter wordt. Ik vind het niet erg om te racen, maar dat heb ik in mijn carrière al vaak genoeg gedaan en dat hoeft niet per se altijd.”

