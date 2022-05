Max Verstappen hoopt op verbeteringen na domper in Miami: ‘Het is extreem pijnlijk’

Max Verstappen kwam tijdens de eerste twee vrije trainingen in Miami gisteren niet verder dan vijftien ronden en dat is uiteraard slecht nieuws voor de Nederlandse wereldkampioen. ,,Het was geen goede dag voor ons", aldus Verstappen. ,,We wilden naar buiten gaan en de baan leren kennen, maar het verliep niet volgens plan.”

,,We hadden hydraulische problemen", vertelde Verstappen op zijn eigen site. ,,Zodra ik naar buiten ging, kon ik niet sturen en mijn remmen vlogen in brand. Er waren dus wat problemen. We hebben geen enorme hoeveelheid informatie kunnen verzamelen en dat kan lastig worden richting de kwalificatie en de race, maar we gaan ons best doen.”

,,Natuurlijk ga ik proberen het één en ander zaterdag in te halen. We gaan als team aan de slag met de problemen en hopelijk is alles voor de kwalificatie in orde.”

De derde vrije training staat voor vanavond om 19.00 uur op het programma, drie uur later begint de kwalificatie. Het Formule 1-circus is voor het eerst neergestreken in Miami en het circuit is voor alle coureurs nieuw. Veel meters maken is dus van groot belang.

,,Het is extreem pijnlijk", vertelde Verstappen bij Formula1.com. ,,We hadden veel meer kunnen doen vandaag. Het gaat meer om procedures waar we strakker op moeten zitten voor de trainingssessies. Maar daar gaan we het nog wel over hebben.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de tweede vrije training:

Tijdens de tweede vrije training viel de prestatie van de twee Mercedessen op. George Russell klokte de snelste tijd, Lewis Hamilton tekende voor de vierde. ,,Het lijkt erop dat we sneller zijn en ze hebben ons uitgelegd dat zeker zijn verbeterd", aldus Hamilton na afloop. ,,Maar ik weet niet precies hoe dat komt. We stuiteren nog steeds, maar wel minder. Stukje bij beetje verbeteren we de auto.”

