Max Verstappen in tweede training nipt achter Norris, gecrashte Ricciardo voor checks naar ziekenhuis

Voor Oscar Piastri en Daniel Ricciardo vielen die plannen in duigen toen ze kort na elkaar crashten in de Hugenholzbocht. De 22-jarige Australiër verloor de achterkant van zijn McLaren-wagen en knalde tegen de muur bovenin de kombocht, waarna zijn landgenoot hem vergezelde in de tecpro-barriers. Over de boordradio vertelde Ricciardo tegen het team van AlphaTauri bovendien dat hij aan de crash een stevige pijn aan zijn linkerhand had overgehouden. Hij greep naar zijn pols en is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Of dit gevolgen heeft voor de rest van zijn GP-weekend is nog onduidelijk.