Max Verstappen is nog zoekende en kan niet tippen aan Fernando Alonso

Of het verband met elkaar hield is niet duidelijk, maar Verstappen klaagde ook in de tweede training over een gebrek aan balans. ‘De auto springt meer rond dan tijdens de testdagen’, zei de tweevoudig wereldkampioen over de boordradio. De Nederlander zocht zijn team op en keerde even later terug op het asfalt voor een kwalificatiesimulatie. Daarin zat hij al in de eerste sector boven de P1-tijd van Fernando Alonso (1.30,907). Uiteindelijk gaf Verstappen (1.31,076) een kleine twee tienden toe op de 41-jarige Spanjaard, die daarmee nogmaals leek aan te kondigen dat Aston Martin een team is om rekening mee te houden.