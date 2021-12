Max Verstappen is Sportman van het Jaar, dat lijkt me logisch

We kunnen er voor de vorm natuurlijk nog even over twisten, wie er later deze maand Sportman van 2021 moet worden. Maar we maken ons als landje echt belachelijk als we straks een baanwielrenner of bmx’er boven de wereldkampioen Formule 1 gaan verkiezen. Hoe schitterend die prestaties in Tokio - ik was ooggetuige, het was geweldig - ook waren, historisch staan ze natuurlijk niet in verhouding met wat Verstappen geflikt heeft.