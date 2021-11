Max Verstappen jaloers op garage van schoonvader Piquet: ‘Die wil ik later ook’

Door Rik Spekenbrink



Voor het eerst ontmoette Max Verstappen Nelson Piquet in levende lijve. Op Instagram waren al wat flarden van dat familiebezoek te zien, maar de coureur ging er donderdag in de persconferentie ook nog even op in. ,,Het was vooral goed om tijd te spenderen met mijn familie”, zei hij over het bezoek in Brasilia. ,,We hebben leuke gesprekken gehad, over van alles. Maar niet over de titel of wat ik in de auto moet doen. Daar heb ik geen advies over nodig.” De garage van Piquet, kampioen in 1981, 1983 en 1987, maakte wel indruk op Verstappen. ,,Dat is een jongensdroom. Zo één zou ik er ook wel willen hebben, met allemaal verschillende auto’s.”



Verstappen vloog uiteraard met bijzonder veel vertrouwen naar Brazilië. De punten in Mexico, het krachtsverschil daar ten opzichte van Mercedes, en de volgende race ook op een circuit dat hem en het team doorgaans goed is gezind. Het zorgt voor een opgeruimd en optimistisch gemoed bij de Limburger. ,,Ik denk dat we het hier goed kunnen doen. Er zijn niet veel bochten, maar de hoogte van de baan is voor ons goed. Mexico ligt nog veel hoger, dus ik verwacht wel dat Mercedes hier sneller is dan daar. Twee jaar geleden (toen Verstappen won, red.) was het een zware strijd met Lewis, ik verwacht nu hetzelfde.”



Verstappen heeft een voorsprong opgebouwd van negentien punten. Als hij in Sao Paulo de sprintrace en de grand prix wint, kan hij theoretisch volgende week in Qatar al kampioen worden.