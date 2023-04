Max Verstappen laat concurrentie héél even hopen maar grijpt toch pole in Australië

Met video'sMax Verstappen heeft voor de eerste keer in zijn carrière pole position gepakt in Australië. Op het Albert Park Grand Prix Circuit, waar de tweevoudig wereldkampioen ook nog nooit een race won, was hij na een voortreffelijke ronde ruim twee tienden seconde sneller dan Mercedes-coureur George Russell. Lewis Hamilton werd derde.

De kwalificatie begon met een crash van Sergio Pérez. De Mexicaan, die twee weken geleden in Saoedi-Arabië pole position pakte én de grand prix won, verloor de controle over zijn Red Bull en schoof het grind in. De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap sprak eerder deze week nog vol zelfvertrouwen over het uitdagen van Max Verstappen. Maar op de zaterdag in Melbourne kon hij dat niet waarmaken. Hij had een probleem aan de achterkant van zijn auto, waardoor hij tijdens de laatste vrije training ook al een paar keer uit de bocht vloog. In de kwalificatie zorgde het voor een rode vlag. De sessie werd even stilgelegd en Pérez lag eruit. Hij start morgen dus vanaf plek 20.

Zo eindigde de kwalificatie van Pérez

Voor Nyck de Vries begon de kwalificatie een heel stuk beter. De Nederlander reed in de eerste sessie de veertiende tijd, waarmee hij voor het eerst dit seizoen Q2 van een kwalificatie haalde. In die tweede sessie lukte het de Nederlander van AlphaTauri niet om iemand achter zich te houden, waardoor hij de Grand Prix van Australië dus vanaf de vijftiende plek start.

,,Ik ben op zich wel tevreden", zei De Vries na afloop tegen Viaplay. ,,Het was een positieve sessie en iedere run was best competitief, al ben ik een beetje teleurgesteld na de laatste. Ik verloor de piek van mijn banden te vroeg, dus het kwam allemaal net niet bij elkaar. Q3 was iet realistisch maar ietsje dichterbij is fijner, dan kan je de vruchten plukken als er iets gebeurt. Maar het is weer een stapje vooruit. Dit laat zien hoe nauw het komt.”

Volledig scherm Nyck de Vries in actie. © AFP

In de beslissende sessie liet Verstappen zijn klasse zien. De Nederlander was razendsnel. Met 1.16.732 dook hij ruimschoots onder de 1.17, iets wat verder alleen Mercedes-coureur George Russell nipt lukte. De Brit bleef echter ruim 0,2 seconde verwijderd van de tijd van Verstappen. Zijn tweede plek en de derde plaats van Lewis Hamilton gaven de Mercedes-fan wel een beetje hoop op betere tijden.

Volledig scherm De top 3 van de kwalificatie. © AFP

,,Die laatste run was heel goed”, zei Verstappen direct na afloop. ,,Het is al het hele weekend lastig om de banden in het juiste window te krijgen, maar daar kwam alles bij elkaar. Ik ben erg blij om op pole te staan en heb erg veel zin in morgen. We hebben een goede raceauto, dus het wordt een interessante wedstrijd. Ik wil hier heel graag eindelijk eens winnen.

Bekijk de ontknoping van Q3

Hoe dan ook deed Verstappen in Melbourne wat hij daar nog niet eerder deed: winnen. Voor het eerst pakte de Nederlander pole position op Albert Park, waar hij ook nog nooit de race won. Maar met zijn sterke kwalificatie heeft hij de perfecte uitgangspositie gecreëerd om dat morgen wel te doen. Door de problemen bij Pérez zou hij bovendien zomaar eens flink kunnen uitlopen in het wereldkampioenschap.

Bekijk hier alle klassementen van 2023

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

