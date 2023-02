Max Verstappen lijkt klaar voor seizoenstart, Nyck de Vries verdienstelijk vierde op tweede testdag

Hoe kouder het wordt, hoe beter de omstandigheden voor snellere tijden. De verwachting was dan ook wel dat Max Verstappen naarmate de middag vorderde en de avond begon te vallen onder de snelste tijd van Carlos Sainz uit de ochtend zou gaan, maar dat hij dat zo snel al deed was toch een kleine verrassing. In de openingsminuten van de middagsessie benaderde de wereldkampioen Sainz’ 1.32,486 al op de prototypebanden van Pirelli, om er daarna op de gele C3-banden onder te duiken. Het uiteindelijke resultaat op die compound, die volgende week dienst zal doen als softs: 1.31,650.

Bij de RB19 zag alles er clean uit en het leek voor Verstappen dan ook compleet moeiteloos te gaan. Uitzonderlijk vaak ging de Nederlander in tegenstelling tot een dag eerder niet rond, maar de 47 rondjes die hij reed wist hij ten volle te benutten. In de loop van de training stonden er wel nog kort schermen voor de garage van Red Bull Racing. De monteurs van het team zouden de vloer er even af hebben gehaald.

Franz Tost had veel vertrouwen in Nyck de Vries en zei in gesprek met Viaplay te verwachten dat de rookie “bij iedere kwalificatie Q3 haalt” en op zondag steevast meedoet om de punten. Of dat realistisch is na twee testdagen weten we nog niet, al zorgde hij in de loop van de training kort voor een Nederlands een-tweetje en wat opwinding. De 28-jarige Fries deed dat op de zachtst beschikbare bandensoort, maar hield die P2 niet vast. Hij eindigde als vierde op de niet altijd even relevante tijdenlijst.

Dit was de snelste ronde van De Vries

Allereerst was daar namelijk Fernando Alonso die de twee landgenoten weer ‘splitte’ en een halfuur voor het einde ging Guanyu Zhou nóg een stukje harder. De Chinees had inmiddels 128 rondes achter de rug op deze tweede testdag, toen hij zijn Alfa Romeo in 1.31,610 vier honderdsten voor de Red Bull van Verstappen zette. Die tijd, dus gereden op snellere banden, werd in het restant niet meer bedreigd en dus eindigde Zhou bovenaan. Wel hield de auto van de Chinees er in de slotfase aan het einde van de pitstraat mee op.

Volledig scherm Guanyu Zhou in actie. © AP

In het kamp van Mercedes was er geen sprake van een bemoedigende middagsessie. George Russell kreeg namelijk te maken met een hydraulisch defect en moest zijn W14 stilzetten op het asfalt. De Brit was op de tweede testdag de eerste coureur met ‘panne’ en kon het laatste anderhalf uur niet meer in actie komen. Voor hem bleef de teller staan op 26 rondes en P13, dik twee seconden achter de snelste coureurs.

Morgen start om 08.00 uur (Nederlandse tijd) de derde en laatste testdag in Bahrein. Bij Red Bull zal Sergio Pérez die in zijn geheel voor zijn rekening nemen en is er dus geen plek voor Verstappen, De Vries komt namens AlphaTauri wel nog de baan op in de ochtend.

Bekijk hoe Zhou naar P1 ging

