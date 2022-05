Max Verstappen maakt flink wat meters in Miami, Red Bull en Ferrari aan elkaar gewaagd

De status van Max Verstappen is in Amerika enorm gegroeid

Surfend op een nieuwe Amerikaanse golf van F1-populariteit is ook de status van Max Verstappen, die vrijdag twee teleurstellende trainingen kende, gigantisch gegroeid in de VS. Vier jaar terug kon hij er nog anoniem over straat, nu lopen ook de mensen in Miami in oranje shirtjes met zijn naam erop.

13:44