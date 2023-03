Max Verstappen neemt genoegen met derde plek in tweede training, regen voorkomt snelle tijden

Met video'sFernando Alonso heeft de snelste tijd voor zijn rekening genomen in de tweede vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Australië. Zijn vroege 1.18,887 op mediums was na een uur trainen goed voor P1 en dat had alles te maken met de regen. Max Verstappen eindigde op zes tienden als derde, ook nog achter Charles Leclerc.

Na droge weekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië, verscheen er op de vrijdag in Australië zowaar voor het eerst dit Formule 1-seizoen regen op de radar. De FIA schatte de kans op 40% en dus vonden veel teams het zaak om er maar vroeg aan te beginnen. Dat deden de coureurs op mediums of harde banden. In de openingsfase was het Fernando Alonso die op ‘geel’ de snelste tijd neerzette: 1.18,887.

Veel coureurs zaten elkaar in de weg op Albert Park, waar het bovendien nog altijd zoeken was naar grip. Zo werd Sergio Pérez tot twee keer toe gehinderd toen hij in een snelle ronde zat, allereerst door Lance Stroll en niet veel later door Guanyu Zhou. Dat was zonde voor de Mexicaan van Red Bull Racing, aangezien hij op zacht rubber bezig was aan een duidelijke verbetering. In VT1 kwam Pérez door verkeer ook al niet tot een snelste rondetijd waar hij iets aan had. Carlos Sainz klaagde op zijn beurt over een in de weg rijdende Max Verstappen.

Sainz klaagt over Verstappen

Ondertussen was er in Melbourne heel wat onzekerheid, want wat voor rol ging de regen nog spelen? Er vielen steeds meer druppels en dat zorgde voor terughoudendheid bij de teams. Uiteindelijk was het toch echt tijd om de regenbanden van stal te halen, wat ook meteen betekende dat Alonso’s tijd niet meer verbeterd zou worden. Opvallend genoeg werd Nyck de Vries door het team van AlphaTauri helemaal niet naar buiten gestuurd om even te wennen aan de intermediates.

Al met al lukte het de teams dus niet om de gewenste longruns te voltooien, kwalificatiesimulaties waren er al helemaal niet bij. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat de mannen er morgen in de slottraining (vanaf 03.30 uur Nederlandse tijd) nog even extra voor gaan zitten.

Bekijk hoe Verstappen door het gras schiet

