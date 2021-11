Max Verstappen niet in de buurt van snelle Mercedessen in slottraining

Het lukte de Nederlander dan ook niet in de buurt te komen bij de snelle Mercedessen. Valtteri Bottas was het snelst van iedereen in 1.22,310, vlak voor Lewis Hamilton (1.22,388) en een stuk verder voor Verstappen (1.22,388) die bovendien slechts tien rondjes reed. De vraag in aanloop naar de kwalificatie (15.00 uur Nederlandse tijd) is of de WK-leider wel mee kan gaan doen om de eerste startrij.