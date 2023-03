Max Verstappen ook in Saoedische avond de snelste: ‘Vlot en zonder problemen’

Met samenvattingOok in de representatieve tweede training heeft Max Verstappen in Saoedi-Arabië de snelste tijd op de klokken weten te zetten. Alleen Fernando Alonso en Sergio Pérez kwamen nog enigszins in de buurt van de Nederlandse wereldkampioen, die morgen de te kloppen man is in de strijd om pole position.

Het was misschien wel de belangrijkste van de drie vrije trainingen in de straten van Djedda. Hoe hielden de twintig auto’s zich in condities die vergelijkbaar zijn met de kwalificatie van morgen en de race 24 uur later? De teams moesten in korte tijd een hoop informatie zien te verzamelen en een uur lang was het druk op het toch al onoverzichtelijke circuit.

Bij de inleidende beschietingen op mediumbanden was Max Verstappen meteen weer een halve seconde sneller dan de rest. Na zo’n twintig minuten trainen stapten de coureurs vervolgens over op zacht rubber. Daarop was de tweevoudig wereldkampioen twee tienden rapper dan een andere tweevoudig wereldkampioen, Fernando Alonso. Sergio Pérez volgde op minder dan een tiende van de Spanjaard. Helemáál vlekkeloos verliep VT2 overigens niet voor Verstappen, want in de slotfase klaagde hij over een probleem bij het terugschakelen.

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP

Achter Pérez noteerde Esteban Ocon de vijfde tijd. Alpine hoopt in Saoedi-Arabië met Mercedes te kunnen strijden als het gaat om de plek van ‘vierde team’ en dat lijkt tot dusver alleraardigst te lukken. Ocon was enkele honderdsten sneller dan George Russell, met daarachter teamgenoot Pierre Gasly. Op de boordradio van Lewis Hamilton was meermaals te horen dat hij geen balans had aan de achterkant van zijn auto. Hamilton kwam dan ook uit op ‘maar’ P11. Dat was net achter het voortkabbelende Ferrari.

Voor Nyck de Vries belooft het morgen (vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd) opnieuw een lastige kwalificatie te worden. Nadat hij in Bahrein al als voorlaatste moest starten, komt hij voorlopig niet verder dan P17. Teamgenoot Yuki Tsunoda was in beide trainingssessies sneller dan de rookie uit Friesland, die voor het eerst rijdt op het Jeddah Cornice Circuit.

Verstappen: ‘Balans was goed’

Max Verstappen sprak na afloop van de tweede training van een “positieve dag” in de straten van Djedda. ,,Allebei de sessies verliepen vlot en zonder problemen, en de balans was goed", aldus de Nederlander op zijn website. ,,Maar er zijn nog best wel wat dingen die we beter kunnen doen. Bij de lange run lag iedereen erg dicht bij elkaar, maar dat kwam ook vooral doordat iedereen de banden aan het managen was. Dus het is echt niet zoals in Bahrein.”

