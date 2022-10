Max Verstappen op geen fout te betrappen in Mexico: ‘Ze waren er nooit voorbij gekomen’

Alles klopte in Mexico-Stad weer voor Verstappen. De keuze van Red Bull Racing om op de zachte band te starten bleek de juiste en vanaf het begin had de Nederlander de touwtjes in handen. ,,Wederom een topresultaat", opende Verstappen zijn analyse dan ook bij Viaplay. ,,Het was heel belangrijk om er bij de start voor te blijven. Ik stond op softs en kon een beetje wegrijden, daarna kwam Mercedes op de mediums weer wat terug. Maar toen wij ook naar de gele band gingen had ik een goed gevoel en kon ik het gat nog wat groter maken.”

Bij het Mercedes van Lewis Hamilton, die kort na de start zijn teamgenoot George Russell te grazen nam en Max’ grootste uitdager was in Mexico, zullen ze nog wel even balen van de bandenkeuze. In tegenstelling tot de softs van Red Bull, startten de beide Mercedessen op mediums. ,,Ik denk niet dat ze er ooit voorbij waren gekomen, ook met dezelfde bandenkeuze. Als ze dan toch naast me komen, hebben wij wat meer topsnelheid", aldus Verstappen, nu alleen recordhouder met veertien GP-overwinningen dit seizoen. ,,Er komen nog twee kansen, dus daar gaan we vol voor.”

Volledig scherm Max Verstappen. © REUTERS

Teambaas Christian Horner sprak van een “onberispelijke” zege in wat toch al zo'n indrukwekkend seizoen is voor Verstappen. ,,Hij controleerde de race en de strategie stopte”, aldus de Brit, die ook trots was op de manier waarop thuisfavoriet Sergio Pérez zich naar de derde plaats reed. ,,Checo had helaas een slechte pitstop, maar zijn herstel was heel erg goed. Fantastisch dat we hier met twee coureurs op het podium staan.”

,,Hij is heel speciaal", gaat Horner verder over de prestaties van zijn wereldkampioen. ,,Max opereert op een heel hoog niveau. Hoe hij die stint op softs vandaag weet te rekken en alles helemaal onder controle houdt. Nu is het doel om ook de laatste twee races te winnen. Het zou het helemaal afmaken als Checo als tweede weet te eindigen in het kampioenschap, want dat is ons nog nooit gelukt. Dat zou echt het perfecte einde zijn.

Beluister het interview met Horner

