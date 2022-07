Max Verstappen profiteert optimaal van dramatische middag Ferrari en zet reuzenstap in WK

Met video'sWeer gaf Ferrari als titelkandidaat een bewijs van onvermogen af in de grand prix van Frankrijk. De snelste auto, gestart van pole, maar na een crash van de falende Charles Leclerc, was het Max Verstappen die weer optimaal profiteerde en zijn voorsprong in het WK fors uitbreidde naar 63 punten op de Monegask.

,,NOOOOOOOO”, brulde Charles Leclerc over de boordradio. Zijn Ferrari met een spin geparkeerd in de boarding op Paul Ricard, een kans op een sloot WK-punten verdampt onder de Franse zon. Hij had alles in eigen hand, de koppositie, de snelheid om Max Verstappen af te houden, maar daar ging hij in rondje 18, net nadat Verstappen als eerste de pitstraat bezocht had. Antwoordend op die undercut van de Nederlander zette hij in zijn laatste ronde op de mediums nog wat gas bij, toen hij zomaar onbedreigd van achteren uit bocht 11 wapperde.

Daarmee was de angel natuurlijk wel grotendeels uit de Franse GP, waar maar één gevecht telde. Verstappen had twee opponenten vooraf, Leclerc en de hitte. De een schakelde zichzelf uit, het gevecht met de zon werd daar voor de Limburger een stuk eenvoudiger van. Oké, na de safety car kwam even zijn opponent van de laatste jaren op zijn staart rijden, maar Lewis Hamilton versus Verstappen is anno 2022 zo spannend niet meer. Onbedreigd Stampte Verstappen richting horizon op de harde banden, naar de zege in Le Castellet. Zijn zevende van het seizoen en een belangrijke. Nul punten voor Leclerc, 25 voor Verstappen. Zo liep het verschil in het WK weer op naar 63 punten.

Met zijn helm nog op zijn hoofd, de emoties verbergend, wandelde Leclerc na zijn crash terug naar de paddock, waar hij twintig minuten in zijn motorhome bleef zitten. Aanvankelijk dacht hij aan een haperend gaspedaal als reden voor de crash, hij had er de laatste race ook al hinder van. Maar eenmaal bij de media gaf hij aan dat het zijn eigen fout was. En over zijn WK-kansen was hij helder. ,,Als ik zo blijf rijden, verdien ik het niet om te winnen…”

Vuurwerk was voorspeld door alle insiders, maar nog niet eens op de helft was de Franse race qua spanning zo wel gedaan. Een conclusie die je voorlopig ook op het kampioenschap kan loslaten, zo vlak voor het zomerreces. Ferrari was aardig bezig met zeges op Silverstone en de Red Bull Ring, maar had in Zuid-Frankrijk een behoorlijke off-day. Carlos Sainz werd na de safety car ook nog eens te vroeg de pits uit gestuurd door zijn team, met bijna een aanrijding als gevolg en dus een logische straf van vijf seconden. Al moest de Spanjaard vervolgens aan zijn engineer over de radio uitleggen dat het een tijdstraf betrof en geen stop-and-go penalty. Vervolgens gingen ze ook nog eens lang in discussie over wat nou de beste optie was voor het einde, buiten blijven of nog eens nieuw rubber halen. Plan A, plan B, plan C? Buiten blijven, zo klonk het devies. Dus opende Sainz, na een motorstraf gestart als 19de, na een knappe inhaalrace het gevecht met Sergio Pérez voor de derde plaats. Midden in dat gevecht kwam echter alsnog het commando: kom naar binnen.

De Spanjaard werd er terecht horendol van en eindigde ver van het podium als vijfde met slechts één bonuspuntje voor de rapste ronde. Op dat ereschavot werd Verstappen voor het eerst dit jaar vergezeld door liefst twee Mercedes-coureurs. Hamilton als tweede en George Russell, die vlak voor het einde Sergio Pérez nog wist in te halen.

De avond voor de dramatische middag voor Ferrari riep Verstappen al iets interessants in de mixed zone, waar hij het cliché behandelde dat je ook in Formule 1 zo goed bent als je laatste wedstrijd, toen het woord ‘momentum’ viel. ,,Momentum, daar geloof ik niet. Want klapt je motor, dan is het weg”, zei Verstappen.

Dit keer klapte er geen Ferrari-motor, maar Leclerc bracht wel in de praktijk wat Verstappen precies bedoelde. Prima opgekrabbeld, de laatste races, de Scuderia. Maar in Frankrijk zette Ferrari weer een flinke stap terug.

,,Vanaf de start had ik een goed tempo te pakken en zette ik druk op Charles", begon Verstappen direct na de race aan zijn terugblik. ,,Maar met die hitte kon ik niet echt gaan voor een inhaalactie. Dan moet je kalm blijven en het anders zien op te lossen, met een vroege pitstop. Na de crash, gelukkig was Leclerc oké, lukte het me gelukkig de banden heel te houden. Ik probeer altijd zoveel mogelijk punten te halen. Er zijn nog heel veel races en veel punten te vergaren, maar wat dat betreft was dit een hele goede dag.”

