‘Max Verstappen scheurt in peperdure sportwagen over Franse wegen en wacht mogelijke boete’

Volgens Franse media zou de wereldkampioen zich niet helemaal aan de regels hebben gehouden. Hij zou op de een weg waar je 90 mag meer dan dertig kilometer per uur te hard hebben gereden. Bovendien zat hij, zoals te zien is op video's op sociale media, met een koptelefoon achter het stuur. Ook dat is niet toegestaan.

De Aston Martin Valkyrie waar Max Verstappen in reed, heeft maar liefst 1176 pk en bereikt in 2,5 seconden de honderd kilometer per uur. De superbolide kost dan ook om en nabij de drie miljoen euro. Of Verstappen eigenaar is van de Aston Martin of de auto gehuurd heeft, is niet duidelijk.