Max Verstappen schrijft historie met evenaring recordaantal zeges in een seizoen

Max Verstappen heeft met zijn overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten historie geschreven. De wereldkampioen brengt zijn totaal dit seizoen namelijk op dertien zeges en dat is een evenaring van het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Gezien de vorm van Verstappen is de kans groot dat hij dat record binnenkort alleen in handen heeft. Er staan namelijk nog drie races op het programma, in Mexico (30 oktober), São Paulo (13 november) en Abu Dhabi (20 november).

Kanttekening is wel dat de Duitse racelegendes in hun recordseizoen een minder volle Formule 1-kalender tot hun beschikking hadden. Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher won in het jaar 2004, toen hij in zijn Ferrari wereldkampioen werd, dertien van de achttien races. Vettel kwam in 2013 als coureur van Red Bull tot dertien eerste plaatsen in negentien grands prix. Het huidige seizoen bestaat in totaal uit 22 races.

Verstappen verzekerde zich eerder deze maand in Japan al van zijn tweede wereldtitel. Hij liet toen al weten dat het record van de meeste zeges in een seizoen een extra motivatie was om ook in de laatste races nog het onderste uit de kan te halen.

In totaal heeft de Nederlander nu 33 overwinningen geboekt. Daarmee staat hij zesde op de rangschikking aller tijden, achter Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53), Alain Prost (51) en Ayrton Senna (41).

