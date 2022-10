Max Verstappen spint en klokt vierde tijd, Nyck de Vries onderaan in training met rode vlaggen

Met samenvattingVroeg in het Mexicaanse weekend lijkt het erop dat Ferrari de zaken goed voor elkaar heeft. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren in de eerste vrije training het snelst, al volgden Sergio Pérez en Max Verstappen in de Red Bulls daarna al snel. Nyck de Vries mocht niet voor een echt snelle run gaan in zijn laatste optreden voor Mercedes.

In aanloop naar de 22ste Grote Prijs van Mexico hield ‘budget-gate’ nog altijd de gemoederen bezig. Red Bull Racing is inmiddels akkoord gegaan met een boete van 7 miljoen dollar én 10 procent minder windtunneltijd om de auto te ontwikkelen. Autosportfederatie FIA stelde daarbij wel dat het team op geen enkele manier frauduleus heeft gehandeld. Desondanks was het een serieuze straf, zo zei ook teambaas Christian Horner. ,,Dit kan ons 0,25 tot 0,5 seconde per ronde gaan kosten”, zei hij.

Onbegrip bij Red Bull Racing na serieuze straf

In de Mexicaanse middag verdwenen alle administratieve zaken dan eindelijk een beetje naar de achtergrond en werden de motoren gestart. Op het programma in totaal tweeënhalf uur om te trainen, met in VT1 ook weer vijf rookies: Pietro Fittipaldi (Haas), Liam Lawson (AlphaTauri), Jack Doohan (Alpine), Logan Sargeant (Williams) en Nyck de Vries (Mercedes). De Nederlander weet al dat hij volgend seizoen in actie komt namens AlphaTauri, maar nam in de eerste sessie de honneurs waar voor Mercedes-coureur George Russell. Na een uur trainen kwam hij op P18 uit en bedankte hij het team voor alle hulp de laatste jaren.

Bekijk de samenvatting van VT1

De eerste vrije training in Mexico verliep niet vlekkeloos voor Verstappen, winnaar van drie van de laatste vier races op het Autódromo Hermanos Rodríguez en daarmee tevens recordwinnaar. Op de rode band was de Limburgse wereldkampioen snel onderweg, toen hij in de tweede sector weggleed en spinde. ‘Dit is ongelofelijk. Ik kon hem niet corrigeren, zo weinig grip’, aldus Verstappen over de boordradio. Hij was niet de enige met problemen, want in de tweede helft van de training zorgde Fittipaldi met pech voor een rode vlag.

Nadat de baan weer werd vrijgegeven, slaagden niet veel coureurs er meer in hun tijd te verbeteren. Dat zorgde ervoor dat de eerste vrije training een 1-2'tje werd voor Ferrari met Carlos Sainz (1.20,707) en Charles Leclerc (1.20,749) op enkele honderdsten van elkaar. Red Bull-teamgenoten Sergio Pérez en Verstappen klokten exact dezelfde tijd, namelijk 1.20,827 voor respectievelijk P3 en P4. De training kwam voortijdig ten einde toen Lawson zijn AlphaTauri met pech langs de weg moest parkeren.

