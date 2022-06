Max Verstappen spreekt van gelukje met uitvallen Leclerc: ‘Maar had gat ook zelf kunnen dichten’

Max Verstappen boekte in Azerbeidzjan zijn vijfde overwinning van het seizoen en wellicht ook zijn makkelijkste. Na het uitvallen van de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz kon niemand hem nog een strobreed in de weg leggen. ,,Onze snelheid was ongelooflijk goed vandaag”, concludeerde de leider in de WK-stand direct na de race.

Op het moment dat Leclerc uitviel met een kapotte motor had de Monegask net de leiding overgenomen van Verstappen, die even daarvoor een pitstop maakte. ,,Natuurlijk hadden we wat geluk met zijn uitvalbeurt”, gaf Verstappen toe. ,,Maar onze auto was zo goed dat we het gat ook zelf hadden kunnen dichten. Al is het dan natuurlijk nog altijd de vraag of je kan inhalen.

Voor de Red Bull-coureur is het zijn eerste overwinning in Bakoe. Bij zijn eerdere vier deelnames haalde hij zelfs slechts eenmaal de finish (vierde in 2019). Vorig jaar ging het - met de overwinning voor het grijpen - mis door een klapband in de slotfase.

,,Je kan nooit goedmaken wat je vorig jaar hebt verloren, maar vandaag ging het gelukkig goed en daardoor konden we voorzichtig zijn met de banden. Ik ben ook heel bij met de balans in de auto vandaag”

Sergio Pérez maakte het feest voor Red Bull compleet door als tweede te eindigen. ,,Dit was een hele goede race voor ons, maar het zegt nog niks over de rest van het seizoen”, vindt Verstappen. ,,Wij hebben dit seizoen ook al wat problemen gehad en we moeten ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt. Want dan kan het ook weer snel omslaan.”

Bekijk de samenvatting van de race.

Gelijke kansen

Pérez manifesteerde zich in aanloop naar de race in Bakoe als potentiële kandidaat voor de wereldtitel. Ook omdat teambaas Chistian Horner van Red Bull na zijn overwinning in Monaco had gezegd dat hij en Verstappen gelijke kansen hebben.

De Mexicaan had een flitsende start, maar na zijn eerste bandenwissel was hij de snelheid kwijt. ,,Ik moet nog eens nagaan wat er precies misging, maar ik had veel slijtage op de medium banden. Max was duidelijk sneller op die band”, zei Pérez ietwat beteuterd.

Verstappen gaf bij Viaplay aan dat er geen afspraken waren over wie er mocht winnen. De regerend wereldkampioen ging echter na 15 ronden wel heel makkelijk Pérez voorbij. ,,Er is mij niet gezegd dat ze mij voorbij moesten laten, dus ik deed dat op eigen kracht”, zei hij.

De titelverdediger liep uit naar 150 punten in de WK-stand. Pérez klom over Leclerc heen naar de tweede plaats met 129 punten. De Monegask bleef op 116 punten staan.

