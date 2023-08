Max Verstappen trekt enorm publiek en zijn impact is gigantisch, maar hoe ziet zijn erfenis er straks uit?

interview Jan Lammers en Robert van Overdijk zien nog genoeg rek in Dutch GP: ‘Als Max Verstappen komt, neemt hij 19 vriendjes mee’

Als het aan de circuitdirecteur en de sportief directeur van de Dutch Grand Prix ligt, gaat het evenement weer voor impact zorgen. Robert van Overdijk en Jan Lammers vertellen tijdens een rondje over het terrein over wat er voor de Formule 1-race in Zandvoort nog in het vat zit.