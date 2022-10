Max Verstappen van onzekerheid naar euforie: ‘Van kleins af aan geloof je niet dat dit gaat gebeuren’

Met video'sMax Verstappen wist het zelf ook even niet meer: was hij nu voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 of niet? Ja, was na een periode van onzekerheid het antwoord. ,,Dit zijn de dingen waarvan je van kleins af aan niet gelooft dat ze gaan gebeuren.”

Tijdens de interviews kort na de door hem gewonnen Grote Prijs van Japan kreeg de Nederlander van oud-coureur Johnny Herbert te horen dat hij zijn tweede wereldtitel binnen heeft omdat Ferrari-coureur Charles Leclerc een tijdstraf had gekregen voor het afsnijden van een bocht in de laatste ronde. Leclerc viel daardoor terug van de tweede naar de derde plaats en met die uitslag zou Verstappen de titel binnen hebben.

Het was in eerste instantie echter onzeker of de organisatie wel de juiste puntentelling heeft toegepast in de ingekorte race. Vlak nadat Verstappen zijn verhaal had gedaan over de race, werd hij erop geattendeerd dat hij wereldkampioen zou zijn geworden. ,,Wat kan ik zeggen? Ongelooflijk natuurlijk”, zei Verstappen, die daarna in de armen van zijn monteurs van Red Bull dook. Even later ontstond toch weer twijfel. ,,Ben ik het nou of niet?”, zei Verstappen vlak voor de podiumceremonie tegen iemand van de organisatie.

Verstappen viert zijn tweede wereldtitel

Toen hij na de podiumceremonie voor de microfoon van Viaplay verscheen, was aan alle onduidelijkheid een einde gekomen. Omdat de race gefinisht was en niet was stilgelegd, werden er volgens de regels toch volle punten uitgekeerd. ,,Dit zijn de dingen waarvan je van kleins af aan niet gelooft dat ze gaan gebeuren. Ik ben blij dat we hem uiteindelijk toch hier hebben kunnen winnen", aldus de wereldkampioen.

Hoeveel er daar nog bij gaan komen? ,,Zolang we goede auto's blijven bouwen, heb ik er vertrouwen in dat we voor kampioenschappen kunnen vechten. Ik bleef aan het einde ook stampen, omdat ik een extra pitstop wilde maken voor de snelste raceronde. Maar stel je voor dat er een wiel vast blijft zitten... Dat zou zuur zijn, dus ik snap dat het team het niet wilde riskeren.”

Horner: ‘Max heeft dit seizoen gedomineerd’



Ook teambaas Christian Horner dacht aanvankelijk dat de organisatie zijn kopman al te vroeg tot wereldkampioen uitriep. ,,We rekenden er niet op dat ze volle punten gingen uitdelen", vertelt hij bij Sky Sports. ,,We keken ernaar om hem nog naar binnen te laten komen voor de snelste ronde. Maar wow, hier konden we alleen maar van dromen. Max heeft dit seizoen écht gedomineerd. Voor ons was dit de veertiende overwinning van het jaar (Sergio Pérez won ook twee races, red.), een record voor Red Bull Racing, en de manier waarop hij vanaf de eerste race heeft gereden...”

De tweede wereldtitel voelde wel degelijk wat anders dan zijn eerste in 2021, zo vertelt Verstappen. ,,In Abu Dhabi was het echt fifty-fifty en leek het er lange tijd op dat het niet zou lukken. Dit jaar was dat anders. We pakten veel overwinningen, waren constant en staan ook bij de constructeurs op kop.” Met nog vier races te gaan in een jaar waarin hij al twaalf keer won, heeft Verstappen nu zijn zinnen gezet op het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. ,,Ik zit heel dicht tegen die dertiende aan. Die wil ik op zijn minst evenaren.”

Max Verstappen.

