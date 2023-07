Max Verstappen veegt ook in Spa vloer aan met de rest en staat op drempel van historische reeks

Met video'sMet zijn achtste overwinning op rij heeft Max Verstappen ook in de Grand Prix van België zijn klasse getoond. In een weekend waarin hij elk onderdeel won, veegde hij in de hoofdrace de vloer aan met de rest. Veelzeggend is het enorme verschil met zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Droger was het dit weekend nog niet geweest rondom Spa-Francorchamps. Maar ondanks de goede omstandigheden, was de start van de Grand Prix van België een spannende. Met z’n drieën streden Mercedes-coureur Lewis Hamilton, Ferrari-rijder Carlos Sainz en Oscar Piastri van McLaren fel om de derde plek. Het zorgde voor een sandwich in de eerste bocht die bij Sainz en Piastri dusdanig veel schade veroorzaakte dat beide coureurs al vroeg in de race moesten opgeven.

Het was precies waar Max Verstappen geen trek in had. Al voorafgaand aan de race had hij aangegeven hoe hij het zou gaan aanpakken. Een gridstraf wierp hem terug naar plek zes op de startgrid, waardoor de eerste bocht van de eerste ronde hem nog een klein beetje angst aanjoeg. ,,Als ik in het begin kan voorkomen dat ik schade oploop, rijd ik daarna rustig van auto na auto naar voren toe als ik in mijn ritme zit”, was zijn plan.

Dus bemoeide hij zich niet meteen met wat er voor zijn neus afspeelde, maar profiteerde hij er wel van. Mede door de gebeurtenissen in de eerste bocht was de wereldkampioen al in de eerste ronde Sainz en Piastri voorbij. Hij kon vervolgens doen wat hij zich had voorgenomen. Zonder stress naar voren rijden. Zo koos hij eerst een goed moment om Hamilton te passeren, ging hij even later eenvoudig voorbij aan de van de eerste plek gestarte Charles Leclerc en haalde hij kort na hun eerste pitstop ook zijn teamgenoot in.

Want Pérez reed het eerste gedeelte van de grand prix aan de leiding. De Mexicaan startte goed en had Leclerc snel ingehaald. Maar ten opzichte van Verstappen had hij helemaal niets te vertellen. Pérez was kanonnenvoer toen de Nederlander eenmaal naar hem toe gereden was. En het gat dat Verstappen in het restant van de race sloeg, was veelzeggend. 22 seconden was de voorsprong waarmee hij zijn achtste grand prix op rij won.

Verstappen kibbelt met engineer

Ondanks de overtuigende overwinning leken bij Red Bull niet alle neuzen dezelfde kant op te staan. Terwijl hij ruimschoots aan de leiding lag, kibbelden Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase over de te volgen strategie. Teambaas Christian Horner kon er wel om lachen. ,,Er is juist veel respect en vertrouwen tussen de twee.”

Het brengt de wereldkampioen op de drempel van een historische reeks. Als hij na de zomerstop óók op het circuit van Zandvoort wint, een plek waar hij in de Formule 1 nog nooit verslagen is (niet in een kwalificatie en niet in een race), evenaart hij Sebastian Vettels langste serie overwinningen in de historie van de sport (negen zeges op rij in 2013).

Belangrijker voor Verstappen was nu echter dat hij weer een gigantische dreun uitdeelde in de strijd om de wereldtitel. Hij pakte zaterdag al acht punten in de sprintrace, waar Pérez de finish niet van haalde. Doordat Hamilton in de laatste ronde de snelste rondetijd nog van hem afpakte, liep hij op zondag nog zeven punten uit op zijn eerste achtervolger in het kampioenschap.

Pérez kan er wel vertrouwen uit putten dat hij voor het eerst sinds de Grand Prix van Miami in het eerste weekend van mei weer bij de eerste twee is gefinisht. Maar de enorme achterstand op Verstappen verraadt dat dat voorlopig ook het hoogst haalbare voor hem is.

