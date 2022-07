Max Verstappen verheugt zich op terugkeer in Oostenrijk: ‘Liggen hier mooie herinneringen’

Verstappen wil zijn tegenvallende resultaat van afgelopen zondag op Silverstone ook snel goedmaken. Hij reed de vloer van auto kapot op een stuk losliggend carbon en kon niet meer voluit rijden. Het resultaat in de Britse grand prix was de zevende plaats. ,,Silverstone was een zware race, maar ik kijk alweer vooruit en ben altijd enthousiast over racen in Oostenrijk. De sfeer is geweldig en de fans zijn fantastisch”, zegt Verstappen, die weet dat zijn Nederlandse fans met duizenden afreizen naar het circuit in Spielberg.