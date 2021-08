Max Verstappen vindt dat Formule 1 anders naar schades en straffen moet kijken

Chagrijn en cynisme bij Verstappen en Horner: ‘Denk dat ze bij Mercedes blij zijn met Bottas’

1 augustus Max Verstappen had zijn frustraties over de crash op Silverstone graag omgezet in een overwinning in Boedapest. In plaats daarvan zorgde de GP van Hongarije voor nog meer chagrijn. En dan is hij ook nog zijn koppositie in de WK-stand kwijt.