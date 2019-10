Max Verstappen: Voor pole position vecht ik hier niet mee

,,Dit was een prima dag”, oordeelde de Limburger dan ook, voor de wereldpers. ,,Niet dat ik denk dat we morgen ook serieus mee gaan doen om pole position, hoor. Want dan moeten we er nu eigenlijk al een halve seconde voor staan. Maar alsnog is het allemaal best wel oké. Het is alleen een beetje jammer dat we zoveel tijd verliezen op Ferrari op de rechte stukken, dat win je hier gewoon niet meer terug.”



In de tweede en derde sector noteerde Verstappen steeds de rapste tijden, maar daarmee overbrugde hij niet volledig de eerder op het circuit opgelopen achterstand op de rode bolides. ,,Ze pakken bijna een volle tel op de rechte stukken, dat win je niet meer terug in de bochten. Daar zijn er simpelweg niet genoeg van in dit rondje. Maar goed, het is wat het is. Laten we ons maar focussen op de race. Als we de banden daar onder controle kunnen houden, moet daar misschien wel wat mogelijk zijn.”