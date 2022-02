Max Verstappen: ‘Wedstrijdleider Michael Masi is gewoon voor de bus gegooid’

Podcast Pitstop | ‘Die au­to-presenta­ties worden steeds meer een poppenkast’

Het launch-seizoen in de Formule 1 is geopend. Dus tijd om ook seizoen 5 van de AD Formule 1 Podcast Pitstop te lanceren. Zeker nu de nieuwe bolide van Max Verstappen is onthuld deze week. F1-watcher Arjan Schouten en Etienne Verhoeff nemen het Formule 1 nieuws met je door. ‘Dit is niet de RB18 die straks in Bahrein aan de start staat.’

11 februari