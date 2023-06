Max Verstappen wéér op zijn best in de regen, Nico Hülkenberg drie plekken teruggezet na ‘wilde’ kwalificatie

Met samenvattingMax Verstappen start de grand prix van Canada zondagavond (20.00 uur) van pole position. In het kleddernatte Montréal liet de Limburger wederom zien een meester te zijn in de moeilijkste omstandigheden. Landgenoot Nyck de Vries begint als achttiende aan zijn eerste race in Montréal.

Wat op Circuit Gilles Villeneuve nog begon met langzaam opdrogend asfalt, eindigde in Q3 in stevige regen. Het was glibberen en glijden, op het verraderlijke stratencircuit op het eiland midden in de St. Lawrence River. Omstandigheden waarin Max Verstappen op zijn best is. Waar teamgenoot Sergio Pérez voor de derde keer op rij niet wist door te dringen tot de beste tien, wist de Nederlander steeds alle problemen te omzeilen. Op tijd gewisseld naar de slicks in Q2, met al wel een rappe tijd op de klok op de intermediates.

En in Q3 meteen vlammend begonnen met twee rappe omlopen, voordat Oscar Piastri voor een rode vlag zorgde. Daarmee legde de tweevoudig wereldkampioen meteen de basis voor weer een pole, zijn 25ste al en zijn vijfde van dit seizoen. Met alleen maar verslechterende condities, kregen Nico Hülkenberg (tweede tijd) en Fernando Alonso (derde tijd) niet meer de kans om Verstappen nog te bedreigen. Hülkenberg zal echter niet op de voorste startrij beginnen, want hij is drie plekken teruggezet voor het overtreden van de rode vlag. De 41-jarige Alonso begint dus naast Verstappen aan de race in Canada.

Zo crashte Piastri

In een bijzondere boeiende kwalificatie was het opvallend hoeveel gerenommeerde topcoureurs de grootste moeite hadden met de natte, kille Canadese omstandigheden. Niet alleen Pérez, het wederom ploeterende Ferrari zag Charles Leclerc stranden op P11 en Carlos Sainz alle kanten op glijden. En namens Aston Martin stelde thuisfavoriet Lance Stroll heel stevig teleur met een dertiende startplaats.

Volledig scherm Nax Verstappen. © REUTERS

Volledig scherm De top-3 uit de kwalificatie met v.l.n.r. Nico Hülkenberg, Max Verstappen en Fernando Alonso. © REUTERS Positief waren dan weer de optredens van verrassing Hülkenberg en Alexander Albon. De Britse Williams-coureur was de eerste die het tussen twee buiten door even aandurfde op slicks in Q2, wat hem bij de beste tien bracht. Haas-routinier Hülkenberg gebruikte ook al zijn ervaring om uit de problemen te blijven en wist vlak voor de rode vlag nog zijn auto over de finish te sturen, met een plaats naast Verstappen op de eerste startrij als beloning. ,,Dit was een wilde kwalificatie, gekkenwerk”, glimlachte de Duitser. ,,We hebben het uitstekend gedaan, geen domme fouten.”

‘Ik kom uit Nederland’

Jagend op zijn 41ste zege, evenveel als Ayrton Senna, weet Verstappen voor morgen alvast dat zijn grootste concurrent sowieso niet schuin naast hem staat. Op weg naar wat de 100ste zege van Red Bull Racing in de Formule 1 kan worden, staan Alonso (3) en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (P4) en George Russell (P5) al voor de start stevig achter hem. ,,In het natte moet je gewoon alles goed doen, alles goed timen en dat is ons gelukt”, vertelde Verstappen. ,,Ik houd wel van die natte condities. Ik kom uit Nederland. Daar zijn we gewend aan rijden in de regen.”

Dit zei Verstappen na de kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates POLE VOOR VERSTAPPEN Onvoorspelbare condities of niet, Max Verstappen had de gehele kwalificatie alles onder controle. Wat een masterclass. Pole position, met heel verrassend Nico Hülkenberg op P2! Ook bij Haas bouwen ze een feestje. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Bij Haas klappen ze al! En terecht, want die eerste startrij is binnen. Bij Red Bull rollen ze de auto van Verstappen achteruit de garage in. Is hij klaar, met pole position in de zak? Groen licht Nou, we gaan het zien met nog 7 minuten te gaan!



Verstappen: 'Het is een stuk natter.' Alonso denkt in ieder geval dat we geen verbeteringen meer gaan zien, zo zegt hij over de radio. Worden Verstappen en Hülkenberg (!) de grote winnaars van dit geheel? Bij Haas zitten ze te bidden dat de omstandigheden zwaarder gaan worden tijdens de neutralisatie. Has anyone taken a peek at who's in P2 😅



Why, it's only @HulkHulkenberg! 🤯👏#CanadianGP #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/AaoleKpCWV — Formula 1 (@F1) June 17, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Code rood Piastri staat met zijn achterkant tegen de muur geparkeerd. Hij komt daar niet op eigen kracht weg, dus we hebben een rode vlag. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Het kan nog, want Verstappen gaat naar 1.25,858. En Hülkenberg is naar P2 gegaan! Verstappen beweegt zich met horten en stoten over de baan en zet een 1.27,059 neer. Het is glad!



En als het alleen nog maar lastiger gaat worden, is dit dan al de ronde? Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Start Q3 Dit wordt leuk hoor - let's go! Het is nu vooral zaak om vroeg een sterke tijd te klokken, want we horen dat het alleen maar meer en meer zal gaan regenen. Jawel, nu regent het echt hoor! Laat Q3 maar komen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Einde Q2 Nee, een paar grote namen redden het niet in dit strategische tweede gedeelte: Leclerc, Pérez, Stroll, Magnussen en Bottas vallen buiten de top-10. Drie keer op rij Q3 gemist. Pérez zit niet bepaald in z'n beste fase bij Red Bull. — Arjan Schouten (@arjanschouten) June 17, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Pérez mist nog maar eens de laatste bocht op zijn intermediates. Dit gaat hij hoogstwaarschijnlijk niet redden, want de omstandigheden zijn slechter geworden. De stand van zaken met nog 5 minuten te gaan en volgens Ferrari hevigere regen op komst. Er moeten nog een paar grote mannen hoor:



11. Leclerc

12. Pérez

13. Stroll

14. Magnussen

15. Bottas Vanwege de regen in bocht 10 heeft Mercedes besloten om niet naar de slicks te gaan. Op de rode band verbetert Verstappen zich wel nog naar P2, achter Albon. Het optimale window voor softs lijkt te zijn gesloten. Lekker hoor, Albon! Hij scherpt zijn eigen toptijd aan. De strategie van Williams betaalt zich vooralsnog uit. Ook Verstappen schroeft er softs onder! Dat zien we graag. Meerdere coureurs volgen het voorbeeld.



En dan zegt Verstappen: 'Het regent al een beetje.' Een crash voor eigen publiek blijft Stroll bespaard. Hij schuift vol weg en raakt héél licht de muur, maar komt heel goed weg! Ook Leclerc zegt dat hij wil boxen voor softs. Het team wil dat hij eerst een ronde op de klokken zet, aangezien er binnen 5 à 6 minuten regen aan zit te komen. Dat denkt Ferrari in ieder geval. 2132BST: Rain expected 1642, the teams are advised. Now 5km away. Light initially, then turning more meaningful... — Ian Fergusson (@fergieweather) June 17, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De vraag is ook: wie durft het als eerste op slicks? Norris flirt al met het idee.



Albon pakt de softs erbij!

laad meer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.