Max Verstappen wil in Spa nog niet denken aan het K-woord: ‘Dan ga je juist fouten maken’

Door Arjan Schouten



Wordt het in Brazilië? Mexico? Amerika? Japan? Of zelfs al in Singapore? De Max Verstappen-fans en – ja – ook de media zijn er maar druk mee. De vraag waar met die rode stift een cirkeltje op de kalender moet, de komende maanden. Waar mag Verstappen zijn tweede kampioenschap gaan vieren? Met 80 punten voorsprong op Charles Leclerc en nog maar negen resterende races, lijkt het verdacht veel op een missie die amper nog fout kan lopen. Maar daar blijkt Verstappen toch een tikje anders over te denken. Geconfronteerd met het verhaal van die rode rondjes op de kalender, trekt hij in de paddock van lievelingscircuit Spa een vies gezicht. ,,Wie doen dat dan? Nou, wij niet hoor”, verzekert hij het (inter)nationale journaille.



Een droomlocatie waar het moet gebeuren, heeft hij ook niet. Hoe eerder hoe beter, dan misschien? ,,Nah, nee. Waar het moet gebeuren, daar denk ik niet eens aan. Waarom zou ik? Beetje stom nu, toch. Er zijn nog zo veel races. Als je daaraan gaat denken, ga je juist fouten maken. Je weet helemaal niet wat er allemaal nog kan gebeuren, dit seizoen. Er zijn bovendien nog teams die straffen moeten gaan incasseren. Dus blijft de focus op race na race, elke keer weer optimaal je best doen.”