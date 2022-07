Max Verstappen wil zich herpakken na tweede plek in Oostenrijk: ‘Hoop dat we ervan kunnen leren’

Max Verstappen verheugt zich op de komende Grand Prix van Frankrijk . De Nederlandse coureur, die de race vorig jaar op zijn naam schreef, is uit op revanche na een verloren thuisrace in Oostenrijk.

Verstappen won de Oostenrijkse Grands Prix van 2018, 2019 én 2021, maar moest twee weken geleden concurrent Charles Leclerc voor zich dulden. ,,Ik verheug me op het nieuwe raceweekend, waarin we onze prestatie van Oostenrijk hopelijk kunnen verbeteren. Ik hoop dat we kunnen leren van het resultaat van die laatste race’’, blikte Verstappen vooruit op zijn eigen website.

De Nederlander was vorig jaar nog oppermachtig in Frankrijk. Vanaf pole position reed hij naar de zege én pakte hij een bonuspunt voor de snelste raceronde mee. ,,We hebben vorig jaar als team een goed resultaat gehaald in Frankrijk. Het circuit heeft veel technische en hogesnelheidsbochten naar het einde toe, dus het zal belangrijk zijn om goed op de banden te letten. Vooral als je bedenkt dat het een erg heet weekend wordt.’’

Frankrijk gaat al enkele dagen gebukt onder een extreme hittegolf. In Le Castellet worden voor komend weekend temperaturen van rond de 33 graden opgegeven. In de hitte verdedigt Verstappen zijn koppositie in het klassement. De coureur van Red Bull leidt in het WK met 208 punten. Zijn concurrent Charles Leclerc van Ferrari volgt als tweede met 170 punten. Pérez is de nummer 3 met 151 punten.

