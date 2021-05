Mazepin biedt excuses aan voor bijna van de baan tikken Pérez

,,Ik had hem helemaal niet gezien”, gaf Mazepin, die negentiende en laatste werd, na afloop ruiterlijk toe. ,,Ik was ook niet gewaarschuwd door mijn team, al mag dat geen excuus zijn. Ik heb Sergio net ook mijn verontschuldigingen aangeboden



Pérez reageerde tijdens het incident woedend en noemde Mazepin over de boordradio een ‘fucking idiot’. Na de race, die hij afsloot op de vierde plaats, leek de teamgenoot van Max Verstappen al wat afgekoeld. ,,Ik dacht dat hij me had gezien, maar dat was blijkbaar niet zo. Hij is net naar me toegekomen om excuses te maken.”