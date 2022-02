McLaren houdt Lando Norris uit handen van andere Formule 1-teams met nieuw contract

Norris zit al sinds zijn zeventiende bij McLaren, waar hij begon als reserve en als testrijder. Vanaf 2019 heeft de jonge Brit een vast stoeltje bij het team in de Formule 1. In zijn debuutseizoen eindigde Norris als elfde in het wereldkampioenschap, waarna hij een jaar later - in 2020 - zijn eerste podiumplek pakte. In Oostenrijk werd hij derde. Het afgelopen seizoen eindigde Norris als zesde in het wereldkampioenschap. In Imola, Monaco, Oostenrijk en Monza behaalde de Brit vier podiumplekken. Bij laatstgenoemde Grand Prix werd hij tweede, zijn beste prestatie tot nu toe. In de Russische GP pakte Norris bovendien zijn eerste pole position.

,,Ik houd van de mensen hier en ik voel me thuis bij McLaren. Ik ben opgegroeid met dit team en ik maak onderdeel uit van een reis waar we met z'n allen mee bezig zijn. Het afgelopen seizoen was een grote stap voor zowel mijn eigen carrière als die van het team en ik voel dat al het werk en alle investeringen van het team ervoor kunnen zorgen dat we overwinningen en titels kunnen gaan pakken. Het was dus een logische beslissing om onze samenwerking te verlengen voor de komende jaren", zo laat Norris, die naar verluidt ook door andere teams was benaderd, weten.

Andreas Siedl, teambaas van McLaren, is verheugd met het langere verblijf van Norris: ,,We hebben veel vertrouwen en geloof in zijn talent. Dit is ook een sterk signaal van vertrouwen namens Lando in ons team. Hij heeft een enorme groei laten zien en hij is een sleutelfiguur in ons team. Dit geeft ons, samen met Daniel (Ricciardio, red.), een enorme stabiliteit. We bouwen nu samen verder aan ons doel.”

