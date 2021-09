McLaren profiteert met één-tweetje optimaal van flinke crash Verstappen en Hamilton

Ricciardo wint op MonzaWaar Lewis Hamilton en Max Verstappen er halverwege samen af stuiterden, greep McLaren de macht in de GP van Italië. Na een sterke sprintrace was er de volle buit in het hoofdnummer met het eerste één-tweetje sinds 2010.

Zorgde Monza vorig jaar al voor een verrassend podium met Pierre Gasly als winnaar, dit jaar deed de GP van Italië het nog eens dunnetjes over. Want wie had er nou een één-tweetje verwacht voor McLaren? Oké, hun hele weekend was al sterk, met een prima sprintrace en startplaatsen op de eerste en tweede rij. Maar natuurlijk had iedereen rekening gehouden met Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die zouden in Monza ook wel weer de prijzen verdelen, was de verwachting. Maar het liep helemaal anders.

Verstappen liep halverwege al vertraging op bij de pitstop en eenmaal terug op de baan raakte hij meteen verwikkeld in een allesbepalend gevecht met Lewis Hamilton. Samen stuiterden ze de grindbak in van bocht 2, waarmee toch al een mooi weekend voor McLaren een onvergetelijk weekend kon worden.

Terug aan de leiding stond Daniel Ricciardo die positie niet meer af. ,,Ik heb een kans bij de start”, riep de Australiër een dag eerder al, na de sprintrace. En die greep hij, toen hij meteen Verstappen passeerde na het vertrek. Maar Ricciardo zal toen ook nog niet hebben kunnen bevroeden dat hij hier de zege daadwerkelijk kon gaan boeken. Maar na de incidenten halverwege was dat dus precies waar hij op af aan het koersen was. ,,Yes. Boys. We hebben gewonnen. Ongelofelijk”, jubelde Ricciardo, die na zijn tijd bij Red Bull Racing moeite had terug aan de top te komen bij eerst Renault en later McLaren. ,,Voor iedereen die dacht dat ik al vertrokken was, ik ben nog nooit weggeweest.”

Lando Norris maakte met P2 het oranje feest compleet, voor Valtteri Bottas, die van achteraan nog naar het podium kwam. Een historische Formule 1-dag. Want wie was de laatste winnaar in een McLaren? Jenson Button, negen jaar terug in Brazilië. Lang na 2012 was daar in Italië dan eindelijk die 183ste zege voor de illustere Britse renstal. En voor het laatste één-tweetje moeten we nóg veel verder terug, naar Canada 2010. Toen won Hamilton in Montréal, voor Jenson Button.

