McLaren: Ricciardo werd zevende met kapotte vloer

video Verstappen ongenaak­baar in kwalifica­tie: ‘Als je een goede auto hebt, kan je het laten zien’

27 maart De ‘clean sweep’ blijft mogelijk voor Max Verstappen. Na de drie trainingen was hij namelijk ook de beste in de kwalificatie en dus mag hij morgen vanaf pole position starten aan de openingsrace in Bahrein. ,,Als je een goede auto hebt, kan je het ook laten zien. Dat is nu het geval.”