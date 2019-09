McLaren ruilt Renault-motoren in voor Mercedes

McLaren-baas Zak Brown toont zich in een reactie verguld. ,,Deze deal is een belangrijke stap in ons lange termijn-plan: weer successen boeken in de Formule 1. Mercedes is het ijkpunt, dus is het logisch dat we op zoek zijn gegaan naar een partnerschap. Dit toont aan hoeveel vertrouwen onze aandeelhouders hebben, en het is een belangrijk signaal richting onze investeerders, medewerkers, partners en fans: we zijn vastberaden om McLaren weer naar de top te helpen.”