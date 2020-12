McLaren verdringt Racing Point in slotrace van derde plaats

Racing Point pakte in de laatste race slechts 1 punt via Lance Stroll, die als tiende over de finish kwam. Sergio Pérez moest in zijn laatste race voor Racing Point zijn bolide al in de tiende ronde aan de kant zetten vanwege een motorisch probleem. Racing Point, dat volgend jaar verder gaat als Aston Martin, had voorafgaand aan de laatste GP een voorsprong van 10 punten op McLaren.