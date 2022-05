McLaren wil F1-team niet verkopen aan Audi: ‘We blijven altijd zelf eigenaar’

Het merk zou 500 miljoen euro over hebben om de roemruchte Britse renstal te kopen, maar volgens Brown is dat geen optie. ,,Wij zijn het McLaren Formule 1-team en dat blijven we ook.” Een samenwerking op gebied van de motoren is volgens Brown wel een optie. ,,Als we in gesprek gaan over een partnership, dan is altijd het startpunt dat we eigenaar blijven van de renstal.” McLaren, waarvoor Lando Norris en Daniel Ricciardo rijden, staat momenteel op de vierde plek in het WK voor constructeurs.