McLaren wil snelle aanpak tegen buigbare achtervleugel Red Bull

Met name Red Bull, het team van Max Verstappen, zou er voordeel uit halen. Die renstal beweert dat de achtervleugel voldoet aan de regels, maar wereldkampioen Lewis Hamilton zag tijdens de Grote Prijs van Spanje een ‘doorbuigende vleugel’ bij Verstappen die volgens de Brit van Mercedes de luchtweerstand vermindert en de bolide tienden van een seconde sneller maakt per ronde. Teambaas Andreas Seidl van McLaren had video’s gezien en was het eens met de lezing van Hamilton.



,,We zijn blij dat de internationale autosportfederatie ​​de technische richtlijnen aanpast, maar niet met de timing. We zijn het er absoluut niet mee eens dat sommige teams nog een aantal races kunnen profiteren van die buigbare achtervleugel. Daarmee zijn de teams die zich wel aan de regels houden in het nadeel. Ik hoop dat de federatie snel ingrijpt”, zei de Duitser, die eraan toevoegde dat McLaren voldoet aan de regels.