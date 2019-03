Melbourne kleurt geel voor ‘Dan the Man’

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Benieuwd hoeveel auto’s Renault dit jaar gaat verkopen in Australië. Ik durf te wedden dat het er veel meer gaan zijn dan vorig jaar, met Daniel Ricciardo als het nieuwe boegbeeld van het Franse merk. Je kan geen hoek omslaan in hartje Melbourne of ‘Dan the Man’ hangt wel ergens metershoog aan een gevel van een wolkenkrabber in een geel polootje. En op Albert Park is het helemaal Renault voor en Renault na.



Volledig scherm Daniel Ricciardo in zijn Renault. © Getty Images Volledig scherm Daniel Ricciardo zet een krabbel op een tijdschrift voor een fan. © AP Doorgaans spelen Ferrari, Mercedes en Red Bull bij alle races de hoofdrol in de fanzone. De rest van de teams hangt er maar een beetje bij, vaak is de fanstore van Ayrton Senna nog prominenter aanwezig. Maar in Melbourne is alles anders. Daar spant Renault deze week de kroon. Overal stands waar je de gele en zwarte petjes met de welbekende ruit kan kopen. En helemaal fraai is het demo-plein waar je even in de meest luxe Renaults achter het stuur kan kruipen. Al blijft dat toch behelpen natuurlijk, met links en rechts van de nieuwste en meest flitsende Lamborgini’s, Ferrari’s en Alfa Romeo’s.

‘Dan the Man’, natuurlijk beheerst hij de krantenkoppen in Melbourne, deze week. Hij is overal en Renault profiteert mee. Net als Max Verstappen, die eindelijk eens een rustige openingsrace beleeft zonder de lokale favoriet naast hem. Met Pierre Gasly als teammaat is er toch wat minder aanloop in Melbourne, merkt ook de Limburger.

Volledig scherm Daniel Ricciardo. © EPA

Ook wel een mooi effect van zo’n overgestapte coureur is de rare mix van fankleding die je soms voorbij ziet trekken over de grasvelden tussen de tribunes van Albert Park. Australische fans die nog een polo van Red Bull dragen van vorig jaar, maar hun hoofd tegen de zon beschermen met een cap van Renault. Kan allemaal hier, dit is geen voetbal.

Beetje sneu alleen voor al die mensen dat die Renault van Ricciardo vooralsnog niet vooruit te branden is. Maar natuurlijk blijft Ricciardo gewoon lachen, zoals altijd. Met één WK-puntje neemt hij al genoegen in Australië. En kom, dat zou u toch ook doen als u net een jaarcontract heeft getekend waarmee u naar verluidt ruim twintig miljoen per jaar verdient.