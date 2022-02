Mercedes-baas Toto Wolff tevreden na vertrek Michael Masi: ‘Er werd iets teveel gefreestyled met de regels’

Door Arjan Schouten



Moest de kop van wedstrijdleider Michael Masi nou echt rollen? Wat Toto Wolff betreft ging het daar niet eens zo zeer om. Bij de presentatie van de W13 stelde hij zelfs dat Lewis Hamilton ook als coureur door was gegaan als Masi zijn functie had behouden. Maar dat de FIA serieus aan de slag is gegaan na de veelbesproken seizoensontknoping in Abu Dhabi en de wijze van arbitrage heeft gestructureerd, stelt hem zeer tevreden. Er komen straks twee ervaren wedstrijdleiders die rouleren en de Formule 1 komt met een eigen versie van de VAR.

,,Ik geloof dat juiste stappen genomen zijn en ik ben optimistisch over de veranderingen”, aldus Wolff. ,,Zeker de rol van wedstrijdleider is niet eenvoudig, nu komen daar twee heel ervaren mannen, wat goed is. Maar die krijgen ook steun, de structuur om hen heen is essentieel. Zo kunnen wedstrijdleiders leunen op feedback en input, het proces zou daar significant beter van moeten worden.”

Mercedes presenteerde vandaag de W13. Met die bolide gaat Lewis Hamilton op zoek gaat naar zijn achtste wereldtitel, na de in extremis in Abu Dhabi misgelopen wereldtitel. Lees hier meer!

En dat was nodig ook, volgens Wolff. Hoe Masi in de slotfase van de GP van Abu Dhabi handelde wil hij niet als incident beschouwen. ..De laatste jaren hebben we iets te vaak freestylen van de regels gezien.”

Quote Hoe alles daar uitpakte was natuurlijk voor ons een shock. Maar we moeten door, het is geschiede­nis Toto Wolff

Op Silverstone presenteerde Wolff zijn formatie vol goede moed. Het verlies in Abu Dhabi bleek geparkeerd. ,,Die race was echt niet gefixed, ofzo. Het waren de omstandigheden en beslissingen die ongezien waren. Hoe alles daar uitpakte was natuurlijk voor ons een shock. Maar we moeten door, het is geschiedenis. Vergeten is niet mogelijk, maar nu het doek van de nieuwe auto voor 2022 af is, is ook het moment gekomen om vol goede moed en energie naar het nieuwe seizoen te trekken.”

Mét gewoon weer Lewis Hamilton, naast nieuwkomer George Russell. ,,Lewis heeft er goed aan gedaan om even uit die microkosmos van de Formule 1 te stappen. Even op zwart te gaan. Hij is teruggekomen met een prima mindset, positief, vastberaden. En wat hij voor zijn voeten heeft gekregen zou hem nóg sterker moeten maken. Hij is klaar voor de attack mode.”

Quote Wij zijn nooit in paniek geraakt over de vraag of Lewis Hamilton zou stoppen Toto Wolff

Geen moment heeft Wolff werk gemaakt van een plan-b, toen de hele wereld filosofeerde over een mogelijk pensioen voor Hamilton, vanwege zijn aanhoudende stilte. ,,Wij zijn nooit in paniek geraakt over de vraag of hij zou stoppen. Binnen het team wisten we wel dat hij tijd nodig had om te reflecteren. Hij moest zelf uitvogelen hoe hij op z’n best terug zou kunnen komen.”

Lewis Hamilton en George Russell.

