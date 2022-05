Mercedes-baas Toto Wolff wil driemaal per jaar racen in China: ‘Een fantastische markt’

De Formule 1 heeft het contract met de Grote Prijs van China ook verlengd tot 2025 en er wordt al langer overlegd over een tweede race. ,,We zijn eerder in Shanghai geweest en konden daar de afgelopen twee jaar niet racen, maar het is een belangrijke markt voor ons zei Wolff tegen het Chinese persbureau Xinhua tijdens de Formule E-race in Monaco afgelopen weekend.

,,Ik zou niet alleen in Shanghai willen racen, maar ook in Beijing”, zei Wolff. ,,Het is een fantastische markt voor Mercedes. We hebben nu drie races in de Verenigde Staten - Las Vegas, Miami en Austin - en als we hetzelfde zouden kunnen bereiken in China, zou dat geweldig zijn.”