Mercedes houdt Verstappen op P3 in miezerige middagtraining

Op het moment dat de regen begon te vallen, had Lewis Hamilton net zijn snelste tijd neergezet: 1.04,523. Of ze bij Mercedes echt wat extra snelheid hebben gevonden zal vanaf morgen blijken, maar beide coureurs hielden vanmiddag in ieder geval rivaal Verstappen achter zich. Ruim twee tienden was het gat naar de Nederlander, die duidelijk geen vlekkeloze ronde had, met op flinke afstand de Aston Martins daar weer achter.