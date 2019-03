‘Mercedes krijgt het dit jaar lastiger dan ooit’

,,We moeten harder werken dan ooit om onze rivalen te verslaan, maar we genieten van die strijd. Het is eindelijk weer tijd om te racen”, vertelt Wolff op de website van Mercedes.



,,Vorig jaar moesten we alles geven om eerste te worden en hoe het er nu naar uitziet, wordt het dit jaar nog lastiger. We moeten tot het uiterste gaan en dat is spannend.”



Na de testdagen in Barcelona lijkt Ferrari de beste papieren te hebben voor de Grand Prix in Melbourne en gaf Red Bull te kennen dat ze op dit moment sneller zijn dan Mercedes. ,,Maar het draait in de Formule 1 niet alleen om de snelste start, maar met de nieuwe regelgeving van dit jaar ook om degene die het beste om kan gaan met de veranderingen. Het team met het beste aanpassingsvermogen zal dit jaar bovenaan staan. We hebben in het verleden laten zien dat we snel en flexibel zijn en dat we met alle uitdagingen om kunnen gaan. We kijken uit naar de gekte van het nieuwe seizoen”, zegt Wolff.