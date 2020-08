Mercedes liet zien dat het alleen van zichzelf kan verliezen

Teambaas Red Bull: ‘Pitstop Verstappen was nodig’

20:43 Bij Red Bull is het geen vraag of Max Verstappen beter buiten had kunnen blijven in de slotrondes van de Grand Prix van Groot-Brittannië. ,,Als we geen pitstop hadden gemaakt, hadden we de tweede plek kunnen verliezen met hetzelfde probleem als Valtteri Bottas, Carlos Sainz of Lewis Hamilton.”