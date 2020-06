Mercedes rijdt met zwarte auto in strijd tegen racisme

Hamilton noemt dit een belangrijk moment in de geschiedenis van de sport. ,,We hebben dit nodig om onszelf te onderwijzen. Of je nou een persoon, merk of bedrijf bent. Ik heb ook racisme meegemaakt en heb familie en vrienden zien lijden onder racisme. Ik spreek vanuit het hart als ik roep om verandering. Toen ik met Toto (Wolff, de teambaas, red.) sprak zei ik dat het belangrijk was dat we samen zouden werken. Ik wil Toto en Mercedes dan ook bedanken voor het luisteren, praten en het begrijpen van mijn ervaringen en voor het maken van dit statement.”



Het Formule 1 seizoen gaat deze vrijdag van start met het eerste Grand Prix-weekend in Oostenrijk. Ook de Formule 1 zelf heeft een initiatief (#WeRaceAsOne) in het leven geroepen om de diversiteit te vergroten. Als signaal zullen alle teams dit seizoen met een regenboog op de wagen rijden.