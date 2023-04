Mercedes staat er in ‘droomkwalificatie’ weer helemaal bij: ‘De auto kwam tot leven’

,,Dit komt echt helemaal uit het niets. Wat ben ik trots op dit team", sprak zevenvoudig wereldkampioen Hamilton na afloop van de kwalificatie voldaan. Hij start morgen vlak achter de eerste startrij. ,,George heeft het geweldig gedaan en om op de voorste rijen te staan is eerlijk gezegd een droom voor ons. We werken allemaal zo hard als we kunnen om weer terug naar voren te komen. Om dan zo dicht bij Red Bull te staan is ongelofelijk. Hopelijk blijft het weer goed en kunnen we ze morgen een beetje partij bieden, want mijn doel is om eerste te worden. Ik ga proberen het in bocht 1 te doen, net zoals bij mijn eerste keer hier in 2007. Ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert.”