Mercedes toont na kleurstelling nu ook de auto voor dit seizoen

Pitstop Podcast | ‘Randvoor­waar­den voor geweldig seizoen zijn geschapen voor Max’

13 februari In de eerste Pitstop van het F1-seizoen blikken Arjan Schouten, Rik Spekenbrink en Etienne Verhoeff vooruit. Ze praten over de presentaties van de wagens deze week, de testweken in Spanje, het Coronavirus, de grand prix van China en natuurlijk Zandvoort. Deze week antwoord op de vraag: wat kost het pershotel tijdens de GP in Nederland?