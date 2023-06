Mercedes verwacht nieuwe deal met Lewis Hamilton ‘binnen enkele dagen’

Formule 1-team Mercedes hoopt binnen enkele dagen het contract met Lewis Hamilton te verlengen. ,,We zijn nog in gesprek, maar het gaat binnenkort gebeuren. Dan hebben we het over dagen en niet over weken”, zei teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal op de Amerikaanse tv-zender CNBC.

Het contract van de 38-jarige Hamilton bij Mercedes loopt aan het einde van dit seizoen af. De zevenvoudig wereldkampioen gaf al aan het einde van het vorige seizoen te kennen dat hij langer wil doorgaan om een historische achtste wereldtitel te veroveren, maar een nieuwe verbintenis is nog altijd niet getekend. Teambaas Wolff sprak aan het begin van dit seizoen uit dat het opstellen van een nieuw contract voor na 2023 een formaliteit was. ,,Lewis is onderdeel van het team en het team is onderdeel van Lewis. Er is geen reden om niet samen door te gaan”, zei hij destijds.

,,Het zou mooi zijn als we vóór de Grand Prix van Canada van komende zondag een overeenkomst hebben”, zei Wolff op CNBC. ,,Ik leg me echter niet vast op een datum, anders blijf ik vragen krijgen. Maar we hebben zo’n goede relatie dat we bijna bang zijn voor het moment dat we het over geld moeten hebben.”

Hamilton is de meest succesvolle coureur aller tijden in de Formule 1 met zeven wereldtitels en een recordaantal van 103 grandprixzeges. Zijn laatste zege dateert alweer van 2021, toen hij de Grote Prijs van Saudi-Arabië won. De race daarna verspeelde hij in Abu Dhabi de wereldtitel aan Max Verstappen. Sindsdien is de Nederlander van Red Bull oppermachtig in de koningsklasse van de autosport.

