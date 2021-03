Met deze auto aast Lewis Hamilton op achtste wereldtitel

Tot en met 2019 was het een zekerheidje: de auto van Mercedes was zilvergrijs. De ‘zilverpijlen’ werd al snel de bijnaam van het team. Maar vorig jaar werd van die traditie afgeweken. Met een zwarte auto maakte Mercedes een visueel statement tegen racisme. Met Lewis Hamilton heeft de renstal een groot voorvechter van gelijke rechten aan boord. De Brit, sinds afgelopen jaar zevenvoudig wereldkampioen, laat weinig mogelijkheden onbenut om diversiteit en inclusiviteit in de autosport en daarbuiten ter sprake te brengen.

,,Onze zwarte livery is iconisch geworden”, zei Toto Wolff tijdens een livepresentatie vanaf de Mercedes-fabriek in Brackley. ,,Maar het zilver is stiekem ook weer terug op de auto. Dat is toch ons erfgoed.” Wolff ontweek de favorietenrol voor komend seizoen vakkundig. ,,Ik kijk altijd in de glazen bol, maar die werkt nooit. Elk team begint weer opnieuw en heeft gelijke kansen. We kunnen niet op onze lauweren rusten.”

Het duurde overigens bijzonder lang voordat Hamilton (36) zijn contract bij Mercedes verlengde. Pas op 8 februari maakte hij bekend een jaar te hebben bijgetekend. De onderhandelingen verliepen naar verluidt nogal moeizaam. Maar het zou een vreemd moment zijn geweest om zijn carrière in de Formule 1 te beëindigen. Met zijn al jaren dominante auto kan Hamilton dit jaar op voor zijn achtste kampioenschap. Nu deelt hij het record, van zeven titels, met Michael Schumacher. De Fin Valtteri Bottas blijft de tweede piloot bij Mercedes.

Waarom Hamilton slechts voor één jaar bijtekende, vroeg de presentator aan de kampioen. ,,Ik heb de meeste van mijn doelen al bereikt”, was het antwoord. ,,Dus het heeft geen zin om al te ver in de toekomst te kijken. We blijven er gewoon een jaar bij doen als we dat willen.” Hamilton gaf aan uit te kijken naar de competitie met andere teams. ,,Ik ben opgegroeid met Formule 1, ben een hardcore fan. Dus ik kijk uit naar de sterkere combinatie van coureurs bij Red Bull. Naar de verse bezetting bij Ferrari. En naar de nieuwe rol van Sebastian Vettel bij Aston Martin.”

Volledig scherm © Daimler AG

Volledig scherm © Daimler AG

Volledig scherm © Daimler AG

Volledig scherm Lewis Hamilton © Daimler AG