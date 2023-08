Mexicaanse sporthelden Sergio Pérez en Santiago Giménez ruilen shirtje in Zandvoort

Sergio Pérez (33) uit Guadalajara is al sinds 2011 actief in de Formule 1. Hij doet dit weekend voor de 253ste keer mee aan een grand prix. Hij won zes races en haalde 33 keer het podium. Zijn populariteit in Mexico is daardoor enorm, al staat hij de afgelopen jaren flink in de schaduw van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen.



‘Checo’ Pérez staat nu tweede in de WK-ranking van 2023, al op grote achterstand van zijn teamgenoot Verstappen die met 314 punten hard op weg is naar zijn derde wereldtitel. Met 189 punten staat Pérez nu 40 punten boven Fernando Alonso en 41 punten boven Lewis Hamilton.



Santiago Giménez (22) is sinds de zomer ook een sportheld in Mexico. De spits van landskampioen Feyenoord maakte op 17 juli de winnende goal in de finale van de Gold Cup. In minuut 88 maakte hij koud in het veld de beslissende 1-0 in de finale tegen Panama.