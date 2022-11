Mick Schumacher bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg: ‘Ik ga keihard vechten voor een terugkeer’

Met samenvatting Max Verstappen komt met beschadig­de auto niet verder dan vierde plek, George Russell wint sprintrace

Het hoofdnummer in Brazilië wacht morgen pas, maar Max Verstappen kreeg alvast een stevige waarschuwing. De Limburger had op het asfalt van Interlagos weinig moeite om de verrassende polesitter Kevin Magnussen te passeren, maar kreeg daarna in rap tempo nog George Russell, Carlos Sainz en Lewis Hamilton over zich heen.

12 november